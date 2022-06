Piogge torrenziali e smottamenti nel sud della Cina

Roma, 22 giu. (askanews) – Intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza gli abitanti nel sud della Cina in seguito alle inondazioni e agli smottamenti di terreno provocati dalle forti piogge. Negli ultimi giorni piogge torrenziali hanno colpito la provincia del Guangdong, nel sud del Paese, e minacciato gli spostamenti, in un momento in cui ci sono già difficoltà di rifornimenti legate alle restrizioni anti-Covid. Più di 220.000 le persone evacuate, secondo France Presse.

(IMMAGINI CCTV)