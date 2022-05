Pioggia di sabbia, alcune regioni centro-meridionali sono a rischio

La pioggia di sabbia colpirà il Sud Italia ma potrebbe arrivare anche nelle regioni centrali.

È prevista una pioggia di sabbia in Italia a causa delle tempeste in Nord Africa. Le regioni più a rischio sono quelle meridionali ma il vento forte potrebbe spingere la sabbia del deserto fino al Centro Italia.

Pioggia di sabbia, le previsioni di Mario Giuliacci

A fare le previsioni è il Colonnello Mario Giuliacci, secondo cui non dobbiamo temere una vera e propria tempesta di sabbia come sta avvenendo in Libia e in Tunisia. Sono attesi invece forti venti di scirocco che spingeranno la sabbia da sud verso nord e colpiranno prevalentemente le regioni del Sud Italia. Il Colonnello Giuliacci ha inoltre dichiarato che “non vedremo la sabbia a terra se non là dove pioverà. È chiaro che questa sabbia trasportata in quota sull’Italia resterà lì finché la pioggia non la trascinerà giù.

È quella che noi chiamiamo pioggia sporca“.

Le regioni colpite dalla pioggia di sabbia

Le regioni interessate a questo fenomeno metereologico sono tutte quelle meridionali. Come riporta Fanpage la sabbia raggiungerà l’apice di densità e quantità tra la sera del 6 maggio e la mattina del 7 maggio. Le regioni già state colpite dalla sabbia a causa della pioggia sono la Sardegna e il Lazio. La pioggia è attesa nella serata di oggi, 6 maggio 2022, anche nelle Marche, in Umbria, in Molise, in Abruzzo e in Campania.