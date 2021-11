Pioggia di stelle su Hollywood Boulevard con la Gucci Love Parade

Milano, 3 nov. (askanews) – Live da Hollywood Boulevard, non poteva che essere una lunga sfilata di star e un successo planetario. La “Gucci Love Parade”, ovvero la nuova collezione Gucci firmata dal direttore creativo Alessandro Michele. Uno show evento che ha reso omaggio al glamour della vecchia Hollywood, ospitato letteralmente “in strada” a Los Angeles, con un misto di creatività e cultura dalla città degli angeli, in piena rinascita dopo la pandemia.

E anche le star non sono mancate. A partire da Gwyneth Paltrow, icona di bellezza e stile in un rosso coca cola, sino a Dakota Johnson e una certezza: Diane Keaton. Mentre in passerella hanno sfilato Jared Leto e Macaulay Culkin. E tra le stelle anche loro: i Maneskin giusto a poche ore dalla notizia che l’album “Teatro d’ira – Vol. I” ha superato i 900 milioni di stream su Spotify.