Prima litiga con gli scolari che hanno pistole ad acqua e poi piomba con l’auto addosso a quel gruppo di bambini per “proteggere la figlia”

Sconcerto e denunce alla polizia nel Regno Unito, dove un uomo piomba con l’auto addosso ad un gruppo di bambini per “proteggere la figlia” e rischia davvero di ammazzarne o ferirne seriamente alcuni. La reazione violenta e pericolosa di un padre londinese ai giochi con l’acqua in un parco diventa oggetto di un video che non solo ha il tocco della viralità sui social, ma è diventato anche elemento di indagine ed eventuale prova dopo che alcuni genitori e passanti lo hanno messo a disposizione della polizia per indicare la condotta dell’uomo molto più simile ad un reato che ad un atto sconveniente.

Con l’auto addosso ai bambini che spruzzavano la figlia d’acqua

Secondo quanto riportato dai media britannici quel padre si sarebbe infuriato dopo che un gruppo di scolari “aveva inzuppato sua figlia” durante dei giochi con l’acqua in un parco a ovest di Londra nelle giornate in cui la capitale inglese sta patendo temperature record. Nel filmato pubblicato online un uomo inizia prima a litigare con bambini in uniforme scolastica che stanno spruzzavano con pistole ad acqua nel Barra Hall Park di Hayes.

L’alterco e poi il “blitz” con la vettura-bomba

Ad un certo punto l’uomo scompare e ricompare ma alla guida della sua vettura color argento che viene filmata mentre sale a forte velocità sul marciapiede fuori dal parco e si avvicinava a un folto gruppo di bambini, che gridavano mentre si avvicinava. Decine di bambini sono stati visti disperdersi mentre l’auto solcava la folla quasi a volerli investire.

Una ragazza che ha assistito alla scena ha detto: “Quell’uomo ha cercato di uccidere le persone”.