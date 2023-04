Pioraco, ubriaco provoca un incidente e scappa. Tasso alcolemico quattro volte oltre il limite

In provincia di Macerata un uomo in stato di ebbrezza è scappato dopo aver causato un incidente

Ubriaco provoca incidente e scappa

Nella giornata di oggi, 12 aprile, un automobilista con un tasso alcolemico di quattro volte oltre il limite consentito ha causato un incidente a Pioraco. Il guidatore è scappato, ma in breve tempo è stato identificato dai carabinieri. I militari hanno denunciato l’uomo per guida in stato di ubriachezza.

Guidatore intercettato dai carabinieri

L’automobilista che ha causato lo scontro è un 50enne originario di Roma, ma residente nella città di Fabriano. L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 361. Il 50enne è scappato con la sua vettura.

L’uomo è stato intercettato dai carabinieri della stazione di Serravalle di Chienti.

Tasso alcolemico 4 volte superiore al limite

Le forze dell’ordine hanno sottoposto l’automobilista all’alcol test con l’etilometro. Dal rilievo è emerso che l’uomo aveva un tasso alcolemico di quattro volte superiore al limite.

Il guidatore è stato affidato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Il 50enne dovrà anche pagare il risarcimento all’automobilista danneggiato.

L’incidente non ha provocato feriti o morti fortunatamente.

