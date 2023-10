Piovan, 'da agricoltura arriva tutto ciò che serve per 'fare...

Roma, 16 ott. (Labitalia) - "L'agricoltura è tutto ciò che viene per fare il cibo, non è naturale ma un'invenzione dell'uomo. Dove l'innovazione non arriva si rimane sempre fermi nell'agricoltura, un settore che ha bisogno di innovazione". A di...