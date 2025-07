Piovono aiuti dal cielo a Gaza, scene di caos tra i palestinesi

Milano, 28 lug. (askanews) – Scene di caos nella Striscia di Gaza dove i palestinesi si precipitano a raccogliere aiuti che piovono dal cielo. Un individuo spara in aria per disperdere la folla dopo che un aereo ha sganciato aiuti sul campo di Al-Zawayda, nella Striscia di Gaza centrale.

“Stiamo morendo di fame a Gaza e veniamo massacrati”, spiega Ahmed, che vive nel campo di Al-Zawayda.

“Quello che è stato dato non è abbastanza. Alcuni non hanno ricevuto nulla, altri hanno ricevuto poco. Abbiamo bisogno di più, perché stiamo morendo di fame e non abbiamo nulla”, aggiunge.

Intanto, mentre anche il presidente americano Donald Trump, ha affermato di non credere a quanto sostiene Netanyahu e cioè che non ci sia carestia e fame a Gaza, il governo israeliano ha ribadito la sua posizione.

“Oltre 250 camion di aiuti umanitari sono entrati a Gaza solo la scorsa settimana. Sono 250 camion di aiuti umanitari”, ha dichiarato il portavoce David Mencer.

“Ma ovviamente, centinaia di altri camion di aiuti umanitari sono in attesa ai valichi di frontiera, pronti a partire. Ora, questi aiuti includono cibo, acqua, medicine e attrezzature mediche. E sono stati facilitati dall’esercito israeliano.”