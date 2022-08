Pippa Bacca, la nuotata nel Garda per ricordare l’artista

Milano, 19 ago. (askanews) – In 70 si sono ritrovati, come ogni estate, a Salò sul lago di Garda per la nuotata in memoria di Pippa Bacca, l’artista nipote di Piero Manzoni uccisa nel 2008 in Turchia durante la performance “Spose in viaggio”. Per la quindicesima edizione del memorial ancora una volta è stata la famiglia di Pippa a dare il via alla nuotata, che è stata, come sempre, accompagnata dal lancio di palloncini verdi, il colore preferito dell’artista, indossato anche dai partecipanti.