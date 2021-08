Pippin lo spettacolo di fine anno MTS – Musical! The School

Milano, 18 ago. (askanews) – E’ stato un anno intenso, difficile ma soprattutto ricco di grandi esperienze e sperimentazioni. Ma le lezioni a MTS – Musical! The School non si sono fermate.

Si è lavorato per realizzare di nuove forme di linguaggio come la trasmissione video in diretta per lo scambio degli auguri di Natale, “MTS Christmas Web Party”, o come la realizzazione dei 5 cortometraggi “IO SONO MTS”, e non poteva mancare lo spettacolo di fine anno.

Si tratta di un nuovo allestimento del musical Pippin, già in scena come spettacolo di fine anno di due stagioni fa, completamente rinnovato e che sarà visibile in streaming grazie alla concessione di MTI Musical Theatre International Europe.

Pippin verrà trasmesso sulla piattaforma “ONTHEATRE.TV: il teatro in streaming” il 23 e 24 agosto alle ore 21.00. La scelta dello streaming è stata dettata dalla situazione reale.