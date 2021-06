Pippo Baudo contro Paolo Bonolis: “Ma non si vergogna?”

Pippo Baudo si è espresso contro il suo famoso collega Paolo Bonolis. Il conduttore ha anche specificato di non apprezzare i programmi odierni.

Pippo Baudo contro Paolo Bonolis

In occasione del suo 85esimo compleanno Pippo Baudo ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e così, in una sua intervista per La Nazione, ha criticato aspramente la tv odierna e il lavoro svolto da due suoi famosi colleghi nei loro show televisivi.

In particolare Baudo ha criticato la conduzione di Paolo Bonolis ad Avanti Un altro e ha affermato che il conduttore avrebbe troppe qualità per prendere parte ad un programma simile. “Lui è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie“.

Bonolis replicherà a quanto affermato dal famoso conduttore tv?

Pippo Baudo contro Carlo Conti

Oltre ad aver scagliato frecciatine su Avanti un altro Bonolis se l’è presa anche con Carlo Conti per il suo Tale e Quale Show, giunto ormai alla decima edizione. “Mi limito a guardare, e purtroppo vedo sempre le stesse cose, un format ripetuto 7, 8 volte. Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? È tremendo”, ha dichiarato.

Carlo Conti replicherà o lascerà cadere le parole di Baudo nel nulla?

Pippo Baudo: la vita lontano dal piccolo schermo

Dopo la conduzione (per la 13esima volta) di Domenica In – nel 2017 – Baudo si è progressivamente allontanato del piccolo schermo, apparendo in qualche show televisivo unicamente in qualche breve occasione. Baudo non ha comunque perso occasione per esprimersi sull’attualità e sulla tv di oggi, e durante l’emergenza Coronavirus in Italia ha più volte parlato della sua vita “in quarantena” e del suo desiderio di vaccinarsi il prima possibile.