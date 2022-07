Pippo Franco è stato ricoverato in ospedale: come sta il comico?

Il comico Pippo Franco è stato ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. Il noto comico ha avuto un malore nella notte. Probabile si tratti di ictus.

Il noto comico italiano Pippo Franco è stato ricoverato presso il policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata riportata da Fanpage. Alcuni giorni fa iniziò a circolare una notizia subito smentita sulla sua morte.

Pippo Franco è stato ricoverato al Gemelli di Roma: quali sono le sue condizioni?

Il mondo dello spettacolo italiano e i fan del comico sono in apprensione per le condizioni di Pippo Franco dopo il ricovero, che sembrerebbero essere gravi. Al momento il comico è sotto osservazione e non vi è ancora nulla di certo sul suo reale stato di salute. La causa che lo ha portato a richiedere un ricovero quasi immediato sembrerebbe essere un ictus. La notizia è giunta all’attenzione dei media non solo per la notorietà del comico, ma anche perché in data 3 luglio 2022 fu diffusa una fake news sulla sua presunta morte.

Non è la prima volta che circolano articoli falsi in cui si annuncia la morte di Pippo Franco.

Lo scandalo dei Green pass falsificati

Pippo Franco, di recente, era finito al centro di uno scandalo a causa del Green pass. Il medico dell’attore fu infatti arrestato e sospeso dall’Ordine dei medici in quanto aveva falsificato dei Certificati che attestavano l’avvenuta vaccinazione. Si vociferava che tra questi Green pass vi fosse anche quello di Pippo Franco, in quanto il comico, a proposito del vaccino, dichiarò : “La penso come Montagnier.

Ho il Green pass ma più di questo non voglio dire“. Una frase che aveva subito insospettito molte persone. Fatto sta che però l’attore non è mai stato indagato.