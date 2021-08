Pippo Franco sarà candidato alle amministrative a Roma al fianco di Enrico Michetti

L'attore romano Pippo Franco sarà candidato alle elezioni comunali di Roma in una lista civica a sostegno di Enrico Michetti (centrodestra).

L’attore Pippo Franco scende in campo alle elezioni comunali di Roma nella lista civica a sostegno del candidato di centrodestra Enrico Michetti: “Lo conoscevo da tempo, abbiamo molti amici in comune e ci siamo ritrovati nella sua campagna elettorale per una serie di circostanze“.

Pippo Franco candidato a Roma

Intervistato dal Corriere della Sera, Franco ha spiegato di essersi confrontato con Michetti e di aver accettato l’invito ad entrare a far parte della lista civica a suo sostegno pensando di poter dare il suo contributo per quanto riguarda il lato artistico. “L’importanza di Roma, città esempio nel mondo per l’arte, deve essere valorizzata. Io vengo da quel contesto, nasco come pittore e musicista, ho studiato al liceo artistico e all’Accademia di belle arti e per tre anni ho disegnato fumetti“, ha spiegato.

Qunato alla riflessione aperta da Carlo Calenda, anch’egli candidato come primo cittadino della Capitale, sul museo unico della storia di Roma all’interno dei Musei Capitolini (progetto in parte condiviso anche da Sgarbi), Franco l’ha definita una proposta innovativa ma il suo sguardo è più ampio e rivolto all’intera città: “Non esiste un luogo come Roma, ha una tale storia… purtroppo non viene valorizzata come dovrebbe. Penso al cinema, ai festival, a come incrementare l’attività di registi, poeti, artisti, scrittori“.

Pippo Franco candidato a Roma: assessore alla Cultura?

A chi gli chiede se gli piacerebbe fare l’assessore alla Cultura, ha risposto di voler solo essere utile manifestando quello che penso. Se poi per i giochi del destino gli verrà proposto, valuterà pur ammettendo che “il mio indirizzo è quello, sono stato anche pittore e ho fatto il liceo artistico quindi come assessore posso pure essere d’aiuto“. Quanto alla valutazione sugli ultimi cinque anni di amministrazione pentastellata a Roma, ha preferito non esprimere alcun commento.

Pippo Franco candidato a Roma: le elezioni precedenti

Non è la prima volta che Pippo Franco si candida per entrare a far parte della vita pubblica. Già nel 2006 si era proposto alle elezioni politiche al Senato con la lista Democrazia Cristiana per le Autonomie nella circoscrizione del Lazio. La lista non raccolse però più dello 0,7% dei consensi. Nel 2013 ha invece partecipato alle primarie di Fratelli d’Italia raccogliendo 205 voti tra gli iscritti.