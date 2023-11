Pippo Inzaghi è pronto per sposare la sua Angela Robusti. Se tutto va per il meglio, l’ex calciatore giurerà amore eterno alla fidanzata il prossimo giugno: la data è già fissata.

Pippo Inzaghi pronto per sposare Angela Robusti

Intervistato dal Corriere, Pippo Inzaghi si è raccontato un po’. Tra qualche mese, l’ex calciatore sposerà la fidanzata Angela Robusti. Lo scorso agosto ha compiuto 50 anni ed è entusiasta di questo nuovo capitolo della sua vita. “La cosa più importante per me? Se me l’avesse chiesto ieri avrei detto il pallone. Oggi dico i miei figli“, ha ammesso senza troppi giri di parole. Le nozze con la compagna sono già fissate al prossimo giugno e non vede l’ora di giurarle amore eterno.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti: le nozze a giugno

Pippo e Angela si sposeranno il prossimo 24 giugno: “Se tutto va bene, perché col tempo ho imparato a programmare meno e godermi i giorni“. Inzaghi e la Robusti sono genitori di due pargoli, Edoardo di due anni e Emilia nata a marzo 2023. Sono una coppia dal 2017, quando lui l’ha notata ad una festa perché “era l’unica ad avere in mano un bicchiere d’acqua“.

Pippo Inzaghi: il momento peggiore della sua vita

Nel corso dell’intervista, oltre ad annunciare le nozze con Angela Robusti, Pippo ha svelato quali sono stati i momenti peggiori della sua vita. Senza ombra di dubbi, il più brutto è stato l’addio al calcio. Ha raccontato:

“Ricordo benissimo i miei ultimi quattro minuti in campo. Era il 13 maggio 2012. Dovevano essere gli ultimi minuti con il Milano poi si sono trasformati nei definitivi ultimi… Dopo sono stato malissimo. Per fortuna c’era la mia famiglia: mamma, papà, il Mone (il fratello Simone Inzaghi, ndr)”.

In merito al fratello, anche lui ex calciatore, ha sottolineato: “Cosa significa per me? Potrei rispondere tutto. Non abbiamo mai litigato, cosa rarissima tra fratelli“.