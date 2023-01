Gerard Piqué ha risposto alla canzone di Shakira incendiando i social: l’ex calciatore si è presentato alla Kings League a bordo di una Twingo e ha siglato una vantaggiosa partnership con la Casio.

La canzone di Shakira

Le frecciatine a distanza tra Shakira e Gerard Piqué vanno avanti senza sosta dopo la rottura tra i due. Appena pochi giorni fa, la cantante ha lanciato la sua ultima canzone interamente dedicata all’ex marito. Il brano ha già macinato milioni di visualizzazioni e hanno fatto discutere le parole esplicite rivolte a Piqué e alla sua nuova compagna Clara Chia Marti, una modella di 22 anni che viene spesso citata nel testo tramite paragoni volti a sminuire la ragazza.

La canzone, quindi, parla di entrambi senza mai nominarli. Contro la nuova coppia, Shakira si scaglia con rabbia e delusione e soprattutto denuncia il tradimento subito attraverso la musica.

Nel brano, a un certo punto, c’è un verso che recita quanto segue: “Hai scambiato un Rolex per un Casio, una Ferrari per una Twingo”.

Piqué al Kings League con una Twingo: la risposta a Shakira e le nuove partnership

Proprio ricollegandosi a una simile affermazione, Piqué ha deciso di rispondere all’ex moglie in modo alquanto singolare e plateale. Nella giornata di domenica 15 gennaio, l’ex difensore del Barcellona ha pubblicato un video sui suoi canali social. Nel video, si vede l’uomo arrivare al Kings League proprio a bordo di una Twingo. Il video ha raggiunto 1,2 milioni di visualizzazioni in appena un’ora e, in quelle successive, ha superato i 7 milioni.

Inoltre, sfruttando la canzone dell’ex compagna, Piqué ha concluso un nuovo accordo commerciale con la Casio ossia l’azienda di orologi menzionata in modo spregiativo da Shakira rivolgendosi alla modella 22enne.

La partnership è stata annunciata in diretta streaming dall’ex calciatore che ha pronunciato uno slogan molto significativo. “Vi dico una cosa, questo è un orologio per la vita”, ha affermato.