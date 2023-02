Piqué compra un terreno per 20 milioni, poi la macabra scoperta: sotto ci sono 250 tombe

Piqué compra un terreno per 20 milioni, poi la macabra scoperta: sotto ci so...

Il calciatore Piqué ha comprato un terreno per 20 milioni.

Dopo l’acquisto, però, ha fatto una macabra scoperta. Sotto quel terreno sono presenti 250 tombe.

Dopo una brillante carriera che lo ha portato a grandi successi con il Barcellona e la Spagna, diventando uno dei difensori migliori del mondo, per Gerard Piqué sembra essere iniziato un periodo complicato, che non riguarda solo il calcio ma anche la sua vita privata.

Dopo il coinvolgimento nello scandalo della Supercoppa spagnola e la separazione da Shakira, causata dai presunti tradimenti, arriva un’altra brutta notizia. Il difensore nel 2015 ha acquistato per 20 milioni di euro un terreno a Malaga per costruire un hotel di lusso. Si è, però, trovato di fronte ad una macabra scoperta. Dopo le indagini la risposta infatti è stata “al momento non è possibile costruire perché sotto quel terreno c’è sepolta una delle più grandi necropoli di tutta la Spagna“.

Sotto il terreno c’è sepolta una necropoli

Gli archeologi hanno rinvenuto circa 250 tombe risalenti al XV secolo e questo ha rinviato la data di inizio dei lavori a data da destinarsi. “Abbiamo scavato circa 250 tombe, di cui la stragrande maggioranza è vuota. È una delle necropoli più grandi del Paese” ha dichiarato l’archeologo Alberto Cumpian, che ha lasciato uno spiraglio aperto sulla possibilità che i lavori per l’hotel potrebbero essere ritardati solo di qualche mese.

“Forse le tombe non sono mai state utilizzate e dunque non sono abbastanza preziose per essere conservate” ha aggiunto.