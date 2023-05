Gerard Piquè e la nuova fidanzata Clara Chia sono tornati sui social con un nuovo scatto di coppia. La foto ha scatenato le critiche dei fan, che non hanno potuto fare a meno di tirare in ballo Shakira.

Piquè e Clara: la foto di coppia sommersa dalle critiche

A distanza di quasi un anno dalla rottura tra Gerard Piquè e Shakira, il matrimonio tra i due sembra definitivamente finito. Nelle ultime ore, il calciatore è tornato sui social per mostrarsi in compagnia della nuova fidanzata Clara Chia Marti, la stessa che ha causato la fine della sua relazione con la pop star. Neanche a dirlo, la foto ha provocato le critiche dei fan.

Piquè e Clara: le critiche dei fan

Nella foto in questione, Piquè e Clara appaiono sorridenti come non mai. A didascalia non c’è una dedica d’amore, ma un semplice cuoricino rosso. Uno scatto semplice, che ha comunque provocato le critiche dei fan. Tra i tanti commenti si legge: “La verità è che io ti vedevo più felice con Shakira: eri più naturale e affettuoso. Con Clara sei diverso“, oppure “Shakira è sempre Shakira. Mi dispiace ma non c’è paragone“, o ancora “Hai tradito non solo Shakira ma anche i tuoi figli“.

Piquè: Clara bocciata, Shakira promossa

Non c’è alcun dubbio: i fan non accettano Clara e vorrebbero rivedere Piquè accanto a Shakira. La nuova fiamma del calciatore è stata bocciata all’unanimità. Non c’è nessuno che ha preso le sue difese, se non il calciatore.