Piqué esce allo scoperto: la prima foto con la donna con cui ha tradito Shakira

Gerard Piqué ha deciso di uscire allo scoperto con Clara Chia Marti, la donna per cui avrebbe messo fine all’unione con la madre dei suoi figli, Shakira.

Gerard Piqué: la foto con Clara Chia Martì

A pochi giorni dal brano scandalo che la sua ex moglie ha dedicato al tradimento e in seguito alle voci che lo volevano come traditore della stessa donna con cui aveva tradito Shakira, Garard Piqué ha deciso di uscire allo scoperto con la stessa Clara Chia Martì, e in queste ore ha pubblicato la loro prima foto insieme via social.

Nei giorni scorsi si era vociferato che l’unione tra i due fosse già naufragata a causa di un legame sbocciato tra l’ex calciatore e l’avvocatessa che si sarebbe occupata delle sue pratiche di divorzio, ossia Julia Pui Gali, conosciuta anche come creator digitale e influencer sui social.

A quanto pare nella questione non c’era nulla di vero e oggi il calciatore continuerebbe a stare con la giovanissima donna con cui sembra abbia tradito sua moglie. L’unione tra lui e Shakira non sarebbe finita nel migliore dei modi, e a quanto pare i due continuerebbero a scagliarsi frecciatine e recriminazioni. In tanti si chiedono se, superata la delusione per il suo addio all’ex calciatore, anche Shakira riuscirà a trovare un nuovo amore con cui uscire allo scoperto, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.