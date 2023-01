Piquè, la fidanzata ricoverata d'urgenza in ospedale: "Colpa di Shakira"

La nuova fidanzata di Piquè, Clara Chia Marti, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale.

La causa, stando a quanto riferiscono i beninformati, è da ricollegare al clamore mediatico alzato da Shakira sulla separazione dal marito.

Piquè: la fidanzata ricoverata d’urgenza in ospedale

Stando a quanto sostiene El Periodico, Clara Chia Marti è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. La nuova fidanzata di Gerard Piquè non avrebbe retto la pressione mediatica nata dopo la canzone pubblicata da Shakira, Music Session Vol. #53.

Claria Chia Marti ha avuto un attacco d’ansia

“Ora la fermano per strada per chiederle chi è, per cantarle la canzone, tutti la riconoscono e le è una ragazza piuttosto timida“, riferisce El Periodico. La nuova fidanzata di Piquè, 23 candeline all’attivo, ha avuto un forte attacco d’ansia ed è stato necessario il ricovero in ospedale.

Piquè: la fidanzata non regge la pressione

Secondo i beninformati, Clara Chia Marti si troverebbe in una clinica privata di Barcellona. Il ricovero si è reso necessario perché sembra che non riesca neanche più ad uscire di casa.

“Non è facile essere una ragazza di 23 anni ed essere sulla bocca di tutta la Spagna e del mondo intero. Ha avuto bisogno di aiuto ad alti livelli, da parte di esperti“, hanno riferito persone vicine alla nuova fidanzata di Piquè.