Piqué pizzicato mentre bacia la nuova fidanzata: Shakira infuriata perché l'ex marito non ha rispettato l'accordo che avevano preso.

Gerard Piqué è stato pizzicato in compagnia della nuova fidanzata. Nelle immagini diffuse da Socialité, il calciatore bacia con passione la ragazza e, in un lampo, la notizia è diventata virale. Secondo i beninformati, Shakira è infuriata perché l’ex marito ha violato l’accordo che avevano preso per il bene dei figli.

Piqué pizzicato con la nuova fidanzata

La storia d’amore tra Gerard Piqué e Shakira è finita dopo 12 anni e due figli. Dopo qualche mese dall’annuncio ufficiale, i due sono nuovamente finiti al centro del gossip perché il calciatore del Barcelona è stato pizzicato con la nuova fidanzata. ll programma di gossip Socialité, in onda sul canale spagnolo Telecinco, ha mostrato alcuni scatti che immortalano Piqué mentre bacia in modo passionale una ragazza di 23 anni.

Si tratta di Clara Chia Martì, impiegata presso lo studio di produzione di proprietà del giocatore, la Kosmos Estudios.

Shakira infuriata con Piqué: il motivo

Le immagini che vedono Piqué baciare la nuova fidanzata hanno fatto in un lampo il giro del web. Secondo i beninformati, Shakira si sarebbe infuriata per il comportamento irrispettoso dell’ex marito. Quando i due hanno deciso di lasciarsi, infatti, hanno firmato un accordo che vieta ad entrambi di apparire pubblicamente con nuove fiamme per i dodici mesi successivi alla separazione.

Tutto questo, ovviamente, per proteggere i due figli Milan e Sasha, già provati dal divorzio dei genitori.

Piqué ha violato l’accordo con Shakira

Secondo il Mirror, Piqué non ha rispettato l’accordo fatto con Shakira, motivo per cui la cantante sarebbe infuriata. Quindi, oltre ai vari tradimenti che hanno portato alla fine del matrimonio, adesso ci sarebbe anche questo piccolo problema da risolvere. La pop star riuscirà ad ingoiare questo ennesimo boccone amaro? Staremo a vedere.