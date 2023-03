Piqué racconta la verità sulla foto con Ibrahimovic del 2010: “Avrai potuto baciarlo ma non lì”

A distanza di 13 anni, Gerald Piqué ha deciso di raccontare tutta la verità sulla foto che, nel 2010, gli è stata scattata con l’allora compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic. Lo scatto desto un incredibile scalpore a causa dell’atteggiamento giudicato “intimo” assunto dai due calciatori.

Piqué racconta la verità sulla foto con Ibrahimovic del 2010

Gerard Piqué non è noto solo per la sua incredibile carriera da ex calciatore. Nelle ultime settimane, infatti, è tornato alla ribalta cavalcando la cresta del gossip per la sua vita privata. Piqué, infatti, è spesso in prima pagina per la sua separazione con Shakira e la sua nuova relazione con la giovane modella Clara Chia Martì. La nuova relazione ha spinto la cantante a lanciare inediti che si scagliano duramente contro il marito.

Scandali personali a parte, l’ex calciatore non si è mai sottratto alla sovraesposizione mediatica se si considera lo strenuo impegno che ha mostrato nella gestione e promozione della Kings League – che ha recentemente accolto Ronaldinho – su social come Twitch, TikTok e YouTube.

Oltre alle dirette delle partite di calcio a sette, i presidenti delle squadre partecipanti alla Kings League hanno ormai un appuntamento fisso durante il quale parlano in diretta streaming del torneo e non solo. durante una di queste chiacchierate, infatti, Piqué ha mostrato con orgoglio il suo Casio per rispondere al dissing di Shakira. Più recentemente, ha raccontato alcuni aneddoti sulla famosa foto del 2010 in cui venne immortalato in atteggiamento “tenero” con Zlatan Ibrahimovic, all’epoca suo compagno di squadra al Barcellona.

“Avrai potuto baciarlo ma non lì”

Nel 2010, un paparazzo immortalò i due calciatori mentre uscivano dall’atteggiamento e parlavano in modo alquanto intimo. Nello scatto, che attirò moltissima attenzione, Piqué stringeva la mano a Ibrahimovic. All’epoca, l’ex calciatore aveva appena iniziato la sua relazione con Shakira.

A distanza di tredici anni dalla diffusione della foto, Piqué ha svelato alcuni retroscena quando il famoso streamer spagnolo Ibai Llanos – compagno d’avventura della Kings League – ha provocato l’amico, affermando: “Ti sei baciato in bocca con Zlatan a quel tempo, possiamo lasciare che l’amore scorra, per favore? Dicci la verità”.

Allora, Piqué ha spiegato: “In quella foto siamo nel parcheggio del club. La mia macchina e la stampa sono lì. Avrei potuto baciare in bocca Zlatan, ma non nel parcheggio del club! Capite cosa voglio dirvi, la foto è totalmente fuori contesto”.

“Ma poi soprattutto la reazione di Zlatan. Il giorno dopo esce dalla Ciudad Deportiva e tutti i paparazzi lo aspettano. Zlatan è in macchina e all’uscita ci sono i giornalisti delle trasmissioni di gossip, Telecinco compreso. Gli mettono il microfono, lui abbassa il finestrino e il giornalista ne approfitta per chiedergli cosa è successo. Lui dice: ‘Vieni a casa mia con tua sorella e ti faccio vedere che non sono gay’”, ha affermato l’ex calciatore ricordando quanto Zlatan avesse preso male l’intera vicenda.