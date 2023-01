Piqué torna nell'abitazione dove viveva con Shakira: molte cose sono cambiate

Nei giorni scorsi abbiamo visto la cantante colombiana Shakira e l’ex calciatore Gerard Piqué si sono affrontarsi a colpi di dissing più o meno diretti.

Raffreddate le acque, per Piqué è arrivato il momento di ritornare da Shakira. Molte cose però sono cambiate e nemmeno i ricordi sono riusciti ad evocare quello che c’è stato prima. In un servizio fatto da alcuni cronisti diffuso da Europa Press vediamo l’ex calciatore rimanere in macchina: il momento di imbarazzo in quei frangenti era evidente.

Piqué torna da Shakira: le immagini hanno fatto il giro dei social

L’ex calciatore è stato raggiunto da alcuni giornalisti nell’immediate vicinanze della sua abitazione. La cronista ha fatto alcune domande sulla nuova compagna Clara, su come si sentisse in questi giorni crisi e se portasse ancora il Casio. Piqué è rimasto in silenzio e non ha fatto alcuna dichiarazione. Quindi è ripartito non appena i giornalisti hanno terminato con il giro di domande. Quello che però emerge dalle immagini è il volto di un uomo che non sta sicuramente passando un periodo facile.

L’attesa dei figli

Piqué è ritornato nella giornata del 17 gennaio per vedere i due figli. Dall’amore con la cantante, terminato nel 2022, sono nati i due figli: Milan, di 9 anni, nato il 22 gennaio del 2013 e Sasha di 7 anni, nato invece il 29 gennaio del 2015. I due però si erano innamorati nel 2010 ai tempi dei mondiali del Sudafrica, periodo durante il quale la cantante aveva spopolato con la hit “Waka Waka (This time for Africa)”.