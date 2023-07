L’ha investita con la sua auto e poi è scappato: le autorità sono ancora sulle tracce del pirata della strada ha travolto una donna di 41 anni nella serata di sabato 1° luglio, nel Varesotto.

Pirata della strada investe una donna in provincia di Varese, poi fugge: è caccia all’uomo

Ieri sera, a Gemonio, un’auto guidata da un individuo di cui ancora non si sa nulla è finita dritta contro una donna che si trovava al momento dell’impatto su un marciapiede. In base alle ricostruzioni di alcuni testimoni che hanno assistito alla terribile scena, pare che in quel punto il limite di velocità fosse al massimo dei 30 all’ora ma che il guidatore del mezzo stesse andando molto, molto più veloce. Sempre secondo a chi ha visto quanto è accaduto, il guidatore è poi scappato a tutta velocità, senza prestare sottocorso alla persona che aveva appena investito.

La donna è morta poche ore dopo

La vicenda si è conclusa nel peggiore dei modi possibili. La 41enne vittima dell’incidente è stata trasportata immediatamente d’urgenza al più vicino ospedale, quello di Varese, in codice rosso. Le ferite causate dall’investimento, purtroppo, sono state troppo gravi e i medici si sono ritrovati costretti a confermarne la morte pochissime ore dopo. Al lavoro sul caso, nel frattempo, ci si sono messi i Carabinieri di Luino.