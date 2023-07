Pirateria: Abodi, 'norma più avanzata a livello europeo per contrasto all’illegalità audiovisiva'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “L'approvazione da parte del Senato, all'unanimità e in via definitiva, del disegno di legge sul contrasto alla pirateria online, consente all'Italia di poter disporre della norma più avanzata a livello europeo, una legge efficace e condivisa, che contrasta l’economia criminale di chi offre in modo illegale contenuti audiovisivi sportivi e cinematografici, ma anche chi ne usufruisce eludendo la legge, contribuendo, di fatto, a truffare i legittimi titolari dei diritti". Lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. "Da Ministro per lo Sport e i Giovani, riconosco un grande significato al consenso unanime ottenuto dalla norma nei due rami del Parlamento, con un particolare plauso ai promotori dell’iniziativa partita dalla Camera, ai relatori e agli altri parlamentari che hanno firmato la pdl. Questo fenomeno illegale ha sottratto negli anni rilevanti risorse finanziarie al calcio italiano, a partire dalla Serie A, che attraverso la mutualità destina al sistema calcistico nazionale il 10% dei suoi ricavi audiovisivi, ma anche allo sport in generale, per effetto del modello di finanziamento pubblico a questo comparto strategico. Il fatto che la norma antipirateria sia stata approvata prima dell’assegnazione dei diritti per il prossimo triennio 2024-2027 della Lega di Serie A e della Lega B, permetterà di attivare tempestivamente le attività di controllo e contrasto all’illegalità audiovisiva prima dell’inizio del prossimo campionato, contribuendo a consolidare ulteriormente il valore del prodotto calcio italiano”, ha concluso Abodi.