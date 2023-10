Pirateria, Barachini: "Reato che genera perdita posti di lavoro"

Roma, 17 ott. (askanews) – “La pirateria è un reato gravissimo che genera perdita di lavoro. L’impatto è stato di 1,7 mld nel 2022 per il mancato fatturato e ha avuto un impatto negativo su Pil di oltre 710 mln, e 319 mln di mancate entrate fiscali, con una perdita di posti di lavoro per oltre 10mila persone. Non si rendono conto delle conseguenze”. Lo ha sottolineato il sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini, presentando la campagna anti pirateria con lo spot con Bobo Vieri.

“Ci sono settori colpiti di diversa entità. Abbiamo scelto un testimonial che possa parlare ai giovani ma non solo, sensibilizzare i cittadini. Ci rivolgiamo a loro nella lotta a questo gravissimo reato. Storicamente la pirateria viene commessa dai più giovani che sono più capaci di usare la tecnologia ma non si rendono conto della gravità del reato”, ha aggiunto Barachini.