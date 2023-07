Pirateria: Basso (Pd), 'maggioranza difende solo interessi club professionisti calcio'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Tre mesi e mezzo persi dalla maggioranza su prove di forza interne alle sue componenti, che forse, credo di non scandalizzare nessuno in quest’Aula, hanno vissuto questa proposta di legge non come l’occasione per ragionare a affrontare un fenomeno di gra...

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "Tre mesi e mezzo persi dalla maggioranza su prove di forza interne alle sue componenti, che forse, credo di non scandalizzare nessuno in quest’Aula, hanno vissuto questa proposta di legge non come l’occasione per ragionare a affrontare un fenomeno di grande impatto sociale e culturale, ma come una legge per difendere gli interessi dei protagonisti di eventi sportivi, in particolare di eventi calcistici". Così Lorenzo Basso, senatore del Partito democratico, intervenendo a Palazzo Madama sul ddl sulla tutela del diritto d'autore.

"Allora, sarà senz’altro felice la Lega di calcio di serie A, i grandi club professionistici italiani, ma il Parlamento oggi non ha fatto il proprio dovere fino in fondo e dovremo presto ritornare ad affrontare un fenomeno, quello della pirateria informatica, che non riguarda solo il calcio ma ha ricadute e importanza in tanti settori dell’industria creativa, della cultura e del mondo sportivo del nostro Paese", conclude Basso.