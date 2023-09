Pirateria: Marti (Lega), 'legge è risposta concreta a contrasto'

Roma, 2 set. (Adnkronos) – "Con l’approvazione, il 12 luglio al Senato, della legge anti-pirateria online, l'Italia è ancora una volta all’avanguardia nel contrasto all'illegalità. Una battaglia della Lega iniziata alla Camera la scorsa legislatura dal collega Massimiliano Capitanio, oggi commissario dell’Agcom. Questa norma è il tassello decisivo per il potenziamento delle attività di enforcement. Si garantisce la rimozione dei contenuti illeciti in 30 minuti, tempestività fondamentale soprattutto per le trasmissioni in diretta. Ora, non resta che armonizzare la normativa affinché nessun costo ricada sugli aventi diritto alla tutela e continuare a vigilare per bloccare sul nascere qualsiasi nuova forma di pirateria audiovisiva". Così il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama, alla conferenza 'The New Anti Piracy Law: Opportunities for the Audiovisual Industry', organizzata da MiC e Cinecittà, con la collaborazione di Fapav, alla Biennale di Venezia.