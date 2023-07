Pirateria: via libera Senato a ddl**

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - L'Aula del Senato ha approvato definitivamente, all'unanimità, il disegno di legge per contrastare la pirateria online, ovvero il ddl n. 621, per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in rete di contenuti tutelati dal diritto d'au...

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – L'Aula del Senato ha approvato definitivamente, all'unanimità, il disegno di legge per contrastare la pirateria online, ovvero il ddl n. 621, per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in rete di contenuti tutelati dal diritto d'autore, con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 627. La seduta è sospesa e riprenderà alle 15.30. L'Aula di Palazzo Madama ha inoltre dato il disco verde -con 144 voti favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti- al ddl che istituisce la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, nel testo degli articoli formulato dalla 1a Commissione. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.