Pirelli, da fondazione al via programma didattico digitale su impresa del futuro

Roma, 15 set. – (Adnkronos) – Mobilità sostenibile, ricerca sulle materie prime rinnovabili, innovazione e sviluppo tecnologico, creatività e nuovi strumenti di comunicazione e fabbriche del futuro: Saranno queste le principali tematiche al centro del nuovo programma educational 2021/2022 'Cultura d’impresa per progettare il futuro.

Pirelli, un secolo e mezzo di storie e innovazioni' a cura della Fondazione Pirelli che dal 2013 organizza laboratori sulla storia e la cultura d’impresa di Pirelli. La presentazione delle attività nel dettaglio è in programma il 20 settembre alle 17:30, attraverso la piattaforma digitale Teams.

Dopo il successo dell’anno scorso, che ha visto il coinvolgimento online di oltre 3.500 studenti provenienti da tutta Italia, anche quest’anno i laboratori saranno svolti interamente in digitale, attraverso virtual tour, podcast, video e attività creative che aiuteranno bambini e ragazzi ad approfondire la storia della cultura d’impresa di Pirelli e costituiranno il punto di partenza per immaginarne il futuro.

In particolare, i bambini delle scuole primarie potranno viaggiare tra diversi luoghi ed epoche per scoprire le grandi invenzioni che hanno cambiato la nostra vita quotidiana anche attraverso la nascita e lo sviluppo della prima fabbrica della gomma in Italia.

Gli studenti delle scuole secondarie potranno entrare nel mondo dei pneumatici, scoprire le gare più avvincenti su mezzi gommati Pirelli, produrre podcast e ideare manifesti lasciandosi ispirare dai grandi maestri della grafica come Bob Noorda, Lora Lamm e Bruno Munari.

O, ancora, sviluppare il progetto di un quartier generale aziendale del futuro rispettando i criteri fondamentali di sostenibilità, a partire dal confronto con i progetti di architetti come Gio Ponti, Vittorio Gregotti e Renzo Piano.

