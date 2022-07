Pirelli HangarBicocca, scene dal Milano Re-Mapped Fesstival

Milano, 15 lug. (askanews) – Un festival multidisciplinare dedicato alla musica, alle performing arts, al video, all’editoria, alla grafica e ad altri linguaggi. In Pirelli HangarBicocca a Milano è andata in scena la prima edizione del Milano Re-Mapped Summer Festival. Il museo ha selezionato tre progetti curatoriali e produttivi attivi a Milano Archive, SPRINT e Standards che nel corso degli anni si sono caratterizzati per la loro capacità di ricerca e di produzione di contenuti, in grado di coniugare una visione internazionale con l’attenzione per le comunità e i pubblici del territorio.

Nel corso di due serate di performance, proiezioni, concerti, djset e display visivi ed editoriali sono stati coinvolti team, artiste e artisti selezionati dalle tre realtà invitate. Qui un racconto visivo di quanto andato in scena.