Pirelli: lancia Care, acquisti pneumatici e servizi a prezzo fisso mensile

Milano, 6 apr. -(Adnkronos) – Easy, Smart o Superior: tre livelli a prezzo fisso mensile per usufruire di servizi legati alla mobilità ma anche di pneumatici – estivi, invernali, oppure all season. E' questa la formula di Pirelli Care, la nuova modalità di acquisto dei pneumatici per l’auto lanciata oggi dal gruppo, che dà accesso anche a una serie di servizi scelti per agevolare la cura dell’auto e risolvere gli inconvenienti che possono capitare alla guida.

Il tutto attraverso una piattaforma web o app su smartphone che consente di scegliere il piano più adatto fra i tre proposti (Easy, Smart e Superior) e di personalizzarli ulteriormente con la tipologia di servizio desiderata. Fra le prime prestazioni che possono essere comprese nei piani, la garanzia sul treno dei pneumatici e l’assistenza stradale Europ Assistance, per viaggiare in serenità.

Pirelli spiega di avere creato questa nuova modalità di acquisto, disponibile in tutta Italia, "per rendere più agevole l’acquisto e la gestione dei pneumatici, offrendo la possibilità di farli comodamente da ogni luogo con lo smartphone".

Una volta individuato il piano più adatto alle proprie esigenze, il sistema di Pirelli Care consente di scegliere un primo piano di soli servizi oppure di guidare l’automobilista nella scelta dei pneumatici più adatti; bastano pochi click per trovare quelli giusti per il proprio stile di guida ed esigenze. Poi, si possono aggiungere ulteriori tipologie di servizio, oltre a quelle già comprese nel piano sottoscritto, e infine si trova il rivenditore più vicino e si fissa l’appuntamento per il cambio gomme tra i punti vendita Driver aderenti sul territorio nazionale.

Il pagamento del piano scelto si effettua mensilmente, come ogni sottoscrizione ad altre piattaforme, tramite carta di credito o PayPal senza interessi e oneri aggiuntivi. (segue)