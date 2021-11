Pirelli: Tronchetti, 'un Calendario on the road per esprimere la ripartenza'**

Milano, 29 nov. – (Adnkronos) – "Il calendario – che può sembrare un prodotto 'fuori epoca' – per noi è un modo di fermarsi e permettere agli artisti di esprimersi in libertà, una libertà che – come in questo caso particolare – esprime il segno dei tempi.

Bryan Adams con questo 'on the road' riflette questo rimettersi in movimento. A volte le generazioni devono fermarsi, in passato per tragedie enormi, noi per una pandemia, ma poi il mondo riparte. E' il cammino che ci accomuna". Lo sottolinea Marco Tronchetti Provera, a.d. del gruppo Pirelli, a margine della presentazione del Calendario 2022, che propone una serie di scatti del famoso rocker-fotografo canadese, ispirati all'idea delle tournée dei musicisti.

E' il calendario – ricorda – che accompagnerà i 'primi 150 anni di Pirelli', che cadono appunto nel 2022, un appuntamento per il quale "stiamo pensando a iniziative globali che rappresentino un momento di passaggio che è anche un impegno per il futuro". Quella del 2022 "non sarà una celebrazione ma l'inizio dei prossimi 150 anni" per una società che – conclude Tronchetti Provera – "della Pirelli delle origini, oggi mantiene l'impegno per l'innovazione, ma anche l'attenzione all'italianità".