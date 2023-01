Sono addestrati per darlo alla Patria, ove servisse, perciò donarlo per fare del bene per loro è il minimo: a Pisa 153 parà della Folgore donano il sangue.

Dopo quella di ottobre con 120 volontari ecco altre centinaia di soldati con il basco amaranto. I media locali spiegano che sono tornati a donare sangue in questi giorni in 153 e che lo hanno fatto, secondo Pisa Today, “dopo le circa 120 donazioni dello scorso ottobre”.

Parà della Folgore donano il sangue

Parliamo dei militari della Brigata Paracadutisti Folgore, effettivi al Capar-Centro addestramento paracadutisti di Pisa comandato dal Colonnello Gianni Copponi.

Come sempre l’Esercito risponde “comandi” all’emergenza sangue che affligge gli ospedali ormai da qualche anno. Il calo aveva avuto un picco in negativo durante la pandemia e bisogna rimpinguare e scorte di plasma. Insomma, come spiegano i media “servono nuove leve ed è necessario sensibilizzare i giovani sull’importanza di un gesto così solidale e carico di senso civico”.

Il cuore grande di quelli col basco amaranto

E chi più dei “paraca” può farlo? Cieli azzurri per loro.

Pisa Today spiega anche che in Toscana “in questi ultimi mesi sono state tante le iniziative intraprese dall’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup, diretta dal dottor Alessandro Mazzoni”.