Pisa: espulsione marocchino, accompagnato Centro Rimpatri Torino

Pisa, 19 mar. – (Adnkronos) – L’ufficio Immigrazione della Questura di Pisa con la collaborazione della Guardia di Finanza di Pisa ha eseguito l’espulsione di un cittadino marocchino di 31 anni disposta dal tribunale di La Spezia a seguito di periodo detentivo trascorso in carcere.

Prelevato dal Don Bosco e sottoposto alle procedure di trattenimento da parte della Questura, il 31enne è stato successivamente accompagnato dalla Guardia di Finanza presso il Centro per Rimpatri di Torino dove sono state avviate le procedure di rimpatrio nel paese di origine. Anche in tale circostanza si è dimostrato efficace il modulo di collaborazione interforze predisposto dal Questore di Pisa nel realizzare in modo integrato le misure di pubblica sicurezza sul territorio pisano.