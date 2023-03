Pisa, la denuncia di Nika: "Mia madre morta per i soccorsi giunti in ritardo"

Pisa, la denuncia di Nika: "Mia madre morta per i soccorsi giunti in ritardo"

Pisa, la denuncia di Nika: "Mia madre morta per i soccorsi giunti in ritardo"

La signora Nika Bassi denuncia il caso della madre, Franca Rossi (79 anni) morta a causa di un infarto. Nika spiega che la madre non ce l’avrebbe fatta a causa di un ritardo da parte dei soccorsi. La donna ha spiegato nel corso di un’intervista al quotidiano La Nazione: “Se l’ambulanza non fosse arrivata in ritardo, mia madre si poteva salvare”. Ha poi raccontato: “Mia madre ha avuto un infarto mercoledì sera, mentre si trovava a casa. È svenuta ed è caduta a terra, poi si è ripresa e ha trovato la forza di telefonarmi per chiedermi aiuto”.

Quando i soccorsi sono arrivati, Franca aveva già smesso di respirare: sarebbe spirata tra le braccia della figlia. Come spiega Leggo, durante la notte, il litorale pisano è effettivamente sprovvisto di presidi sanitari e, in caso di emergenza, le ambulanze giungono da Pisa o da Livorno dopo tempi di percorrenza non certo brevi.

La denuncia di Nika per la madre morta: “Una tragedia evitabile”

Nika Bassi ha specificato: “L’ambulanza è partita da Pisa e questa tragedia si sarebbe potuta evitare se il litorale non fosse rimasto scoperto di notte”. Franca avrebbe avuto l’infarto lo scorso mercoledì sera, mentre si trovava a casa.

I soccorsi giunti in ritardo

Nika ha dichiarato di aver chiamato l’ambulanza intorno alle 21:27. Alle 21:38 ha chiamato il 118 per capire a che punto fossero i soccorsi, ma le è stato risposto che fossero ancora in viaggio. Sono giunti a destinazione intorno alle 21:45/21:46, ma oramai la signora Franca non c’era più. Nika ha concluso: “Mia madre aveva già smesso di respirare. È morta tra le mie braccia”.