Pisa, ragazzo disabile lasciato in struttura: nessuna visita dei genitori per 5 anni. La sentenza: "Non è reato"

A Pisa, un ragazzo disabile è stato lasciato in una struttura sanitaria dai genitori che, in 5 anni di permanenza, non gli hanno mai fatto visita.

Il caso è stato denunciato alle forze dell’ordine ma, per il Tribunale dell’ex repubblica marinara, quanto accaduto non costituisce alcun reato.

Pisa, ragazzo disabile lasciato in struttura: nessuna visita dei genitori per 5 anni

I genitori di un ragazzo disabile hanno deciso di ricoverare il figlio in una struttura di cura, lasciandolo solo per anni senza mai fargli visita. Il giovane, che oggi ha 20 anni, è stato trasferito presso l’istituto di accoglienza Stella Maris, a Fauglia, in provincia di Pisa.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che la madre del ragazzo sia irreperibile da mesi e si presume che sia tornata a vivere in Francia. Il padre, 48 anni, che pure ha origini straniere, è stato denunciato per il reato di abbandono di minori, come riporta Il Tirreno.

Il caso è stato esaminato dal Tribunale di Pisa che ha assolto l’uomo avvalorando le tesi della difesa che ha sostenuto che il comportamento dell’imputato non comporta il reato di abbandono di minore poiché il figlio della coppia non è stato esposto ad alcun pericolo per la sua incolumità bensì è stato affidato a una struttura curativa.

La sentenza: “Non è reato”

I genitori del ragazzo disabile hanno vissuto per anni a Santa Croce sull’Arno, località presso la quale il padre del giovane aveva avviato una piccola impresa edile. Quando il figlio della coppia ha compiuto i 15 anni, è stato portato in struttura. Subito dopo, marito e moglie hanno lasciato l’Italia per tornare in Francia facendo solo telefonate sporadiche all’istituto per ricevere aggiornamenti.

La madre del 20enne sembra aver interrotto ogni genere di rapporto con il ragazzo mentre il padre sarebbe ancora in contatto anche se appare evidente che le scelte fatte nel 2017 abbiano spezzato ogni autentico legame affettivo tra i due.