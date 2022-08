Pisa, sparatoria in strada: muore un 36enne, almeno due persone in fuga

La sparatoria a Sasso Pisano provoca la morte di un 36enne, mentre era in auto. L'area è presidiata dalle forze dell'ordine.

La sparatoria avvenuta a Sasso Pisano, una frazione del comune di Castelnuovo Vai di Cecina, in provincia di Pisa, ha provocato la morte di un uomo di 36 anni. Si tratta di un albanese, raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava in auto.

L’area in cui è avvenuto il fatto è stata adeguatamente sigillata e presidiata dai carabinieri che indagano sull’accaduto. Almeno altre due persone sono in fuga.

Pisa, sparatoria in strada: la ricostruzione

L’uomo di 36 anni che è morto, si trovava in un’auto guidata da un’altra persona. Questi, dopo al sparatoria, ha percorso alcune centinaia di metri per raggiungere un locale pubblico in cui chiedere aiuto. I presenti hanno cercato, senza successo, di rianimare l’albanese ferito.

La vittima, però, è morta sul posto.

La vicenda è accaduta verso le 19.30, in una strada fuori dal centro abitato. I due fuggitivi, da cui sono partiti gli spari, sono fuggiti a bordo di un’altra auto di colore scuro. L’allarme è stato lanciato nella zona perimetrale del locale, nei pressi del Parco delle Fumarole, area della geotermia. Il luogo in cui è avvenuto l’omicidio è ora transennato.

Le due persone in fuga

La ricerca dei due fuggitivi procede in tutta l’Alta Val di Cecina, una zona interamente rurale con casolari isolati sparsi, molta vegetazione e una serie di strade secondarie nelle quali è possibile allontanarsi in qualsiasi direzione. Il centro meno distante fra tutti è Volterra.