Pisa: Zampa (Pd), 'non si può pagare con la vita impegno lavorativo'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Piangiamo oggi la tragica scomparsa di Barbara Capovani, la dottoressa responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, che ha dedicato la vita ad avere cura degli altri. Non è possibile morire così e non è immaginabile che si possa pagare con la vita l’impegno lavorativo. Mi stringo alla famiglia e agli amici della dottoressa Capovani e esprimo le condoglianze più profonde a tutto il personale sanitario dell’ospedale Santa Chiara per la scomparsa della loro collega”. Così Sandra Zampa, capogruppo Pd in commissione Affari sociali a Palazzo Madama.