Pisani (Ailar): "Comunicazione tra le nostre mission principali"

Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) – "La comunicazione è una delle principali mission di Ailar", l'Associazione italiana laringectomizzati. Lo sottolinea il presidente Paolo Pisani, a margine della presentazione della App 'La Mia Voce' di Merck al Festival della Scienza di Genova. L'applicazione, scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play in diverse lingue, è tra gli strumenti tecnologici a supporto dei pazienti che, a causa di un tumore della testa e del collo, hanno difficoltà a parlare.

I pazienti affetti da un tumore testa-collo che devono affrontare una laringectomia totale sperimentano infatti la perdita della voce, "con un notevole impatto dal punto di vista sociale – spiega Pisani – I nostri pazienti vanno incontro a problemi psicologici significativi: il contraccolpo della diagnosi, l'attesa dell'intervento e poi l'incapacità di comunicare. In Ailar partiamo con il sostegno psicologico ai pazienti in attesa di intervento e siamo presenti per tutta la fase di riabilitazione attraverso tecniche chirurgiche, che oggi sono messe in campo con la voce ritmofonica (la capacità di esprimersi con l'aria che viene ingoiata ed eruttata mettendo in vibrazione le mucose del cavo orale e faringe), oppure con metodiche più innovative come valvole fonatorie".