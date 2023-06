60enne indagato per omicidio volontario: il corpo privo di vita della madre è stato trovato in casa sua.

Un’anziana di 90 anni è stata trovata morta nell’abitazione del figlio: ora il 60enne è indagato per omicidio volontario e si aspetta l’autopsia.

Donna di 90 anni trovata morta in casa del figlio

È di Ottavina Maestripieri, 90 anni, il corpo trovato nell’abitazione del figlio, a Pistoia, privo di vita, lo scorso 1 giugno. L’anziana, ex commerciante, era molto nota in città, dove per molti anni aveva gestito un negozio di bomboniere e confetteria. Chi l’aveva vista recentemente racconta che, nonostante l’età avanzata, era ancora indipendente e in buono stato di salute.

Stando a quanto è emerso finora, sarebbe stato il figlio a trovare nel letto di casa la madre senza vita e sempre lui a telefonare al 118 per chiedere aiuto. Il cadavere presentava inoltre un sospetto segno sul collo.

Figlio indagato per omicidio volontario

Ora proprio il figlio, ragioniere di 60 anni, è indagato dalla Procura con l’accusa di omicidio volontario. Nel frattempo, è stata disposta anche l’autopsia sulla sul corpo della 90enne.

Le indagini, dirette dai sostituti procuratori Leonardo De Gaudio e Linda Gambassi, sono condotte dai Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale e della Stazione di Pistoia. Inoltre, l‘avvocato dell’uomo nelle dovrebbe nominare un consulente di parte per l’esame autoptico e anche un altro specialista riguardo all’esame del Dna.