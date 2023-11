Maltrattamenti a Pistoia, marito arrestato per abusi sulla moglie: il figlio ...

Uomo maltratta la moglie e viene arrestato: l’ennesima violenza contro l’ennesima donna in Italia si è consumata a Pistoia. Stando alle informazioni sinora diffuse, il figlio della coppia ha aiutato le autorità a trovare la pistola del padre che è stata prontamente sequestrata.

Pistoia, arrestato perché maltratta la moglie

Dall’abitazione di Montecatini Terme, a Pistoia, provenivano spesso accese discussioni. È quanto raccontato dai vicini della coppia. In occasione dell’ultimo litigio tra marito e moglie, un vicino di casa ha contattato il 112. I carabinieri, dopo aver ricevuto la segnalazione, si sono recati presso l’appartamento indicato e hanno arrestato un uomo di 51 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione.

La moglie del soggetto finito in manette, una donna di 38 anni, ha raccontato alle autorità di subire violenze e abusi da parte del coniuge dal 2020. I maltrattamenti, scaturiti dalla gelosia del 51enne, si sono verificati anche in presenza dei loro tre figli minorenni.

Figlio fa trovare la sua pistola

Uno dei bambini ha rivelato ai militari dell’Arma che il padre è in possesso di una pistola. Il figlio del 51enne ha raccontato ai carabinieri di aver visto, poco prima del loro arrivo, una pistola nascosta tra la cintura e i pantaloni del padre. L’arma, identificata come una Beretta calibro 9 con matricola abrasa, è stata recuperata in un capanno degli attrezzi di pertinenza dell’abitazione di famiglia.

Al momento, l’uomo si trova presso il carcere di Prato.