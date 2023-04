Pistoia, scontro tra auto e moto: un morto

L’incidente è avvenuto attorno alle ore 19 della serata di ieri, giovedì 6 Aprile, sulla via Statale Catena a Casini di Quarrata (Pistoia). Protagoniste del tragisco scontro sono state un’automobile e una motocicletta, guidata da un centauro di 38 anni.

Pistoia, scontro mortale tra auto e moto: perde la vita centauro 38enne

Tragedia a Casini di Quarrata, piccolo centro con poco più di 25mila abitanti della provincia di Pistoia, dove un motociclista di 38 anni ha perso la vita in seguito ad uno scontro mortale con un automobile. Il sinistro, avvenuto nelle prime ore della serata di ieri, non ha lasciato scampo all’uomo, sbalzato a terra dal suo mezzo a due ruote lungo la via Statale Catena. La dinamica dell’incidente è ancorad a chiarire, ma a quanto sembra si tratterebbe di uno scontro frontale causato da uno sbandamento della motocicletta, finita contro il lato passeggero di una Fiat 500 X di colore nero che sopravanzava dal lato opposto.

L’intervento dei soccorsi e il decesso dell’uomo

Sul posto sono immediatamente giunti, a bordo di un’ambulanza, i sanitari del 118, allertati da qualcuno dei passanti che ha assistito alla scena. L’intervento dei medici, però, si è rivelato vano, perché il 38enne è morto poco dopo: troppo gravi le ferite riportate nello scontro.