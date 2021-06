Pistoia, soluzione fisiologica al posto del vaccino a 6 persone: “Non corrono rischi”

In un hub di Pistoia un operatore sanitario ha erroneamente somministrato soluzione fisiologica e non vaccino a sei soggetti.

Sei persone che si sono recate al centro San Biagio di Pistoia per ricevere il vaccino anti Covid hanno avuto inoculata la soluzione fisiologica: lo ha reso noto l’Ausl competente spiegando che i soggetti non corrono alcun rischio.

Soluzione fisiologica al posto del vaccino a Pistoia

Come spiegato dall’azienda sanitaria, durante un controllo di congruenza tra dosi somministrate e farmaci prelevati dal frigorifero, il team vaccinale si è accorto di avere utilizzato una fiala in meno rispetto a quelle che sarebbero state necessarie per vaccinare le persone fino a quel momento registrate nel box. Le persone vaccinate nel turno pomeridiano fino al momento in cui l’evento è stato riscontrato erano trentasei, trenta delle quali correttamente.

Le altre sei, per un errore dell’operatore sanitario che ha diluito con soluzione fisiologica una delle fiale già utilizzate, priva di principio attivo, non hanno ricevuto il siero.

L’azienda sanitaria ha specificato che tutte le persone che si sono recate nell’hub nel giorno interessato saranno contattate per essere avvisate del fatto che alcune hanno ricevuto soluzione fisiologica. Queste ultime non corrono comunque alcun rischio.

Affinché vengano identificate, dopo 28 giorni gli esperti effettueranno prelievi ematici a tutti i trentasei utenti per verificare la protezione anticorpale. L’indagine consentirà di individuare le sei persone non vaccinate e offrire loro un nuovo ciclo vaccinale.