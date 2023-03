I genitori di Reeva Steenkamp, l’ex compagna di Oscar Pistorius, si schierano contro la richiesta di libertà vigilata. Lo ha fatto sapere l’avvocato Tania Koen.

Pistorius: i genitori della ex contro la richiesta di libertà vigilata

I genitori di Receva Steenkamp si schierano contro la richiesta di libertà vigilata per Oscar Pistorius. Lo ha fatto sapere l’avvocato Tania Koen, in vista dell’udienza. La fidanzata dell’ex campione paralimpico è stata uccisa in casa con un colpo di pistola. I suoi genitori si opporranno alla richiesta di libertà condizionata in quanto “non ritengono che debba essere rilasciato“, come ha spiegato la legale ai giornalisti fuori dal centro correzionale di Atteridgeville a Pretoria, dove Pistorius è detenuto dal 2016 e dove è prevista l’udienza per la libertà vigilata.

La richiesta di libertà vigilata per Pistorius

Quasi dieci anni dopo l’incarcerazione, Oscar Pistorius potrebbe tornare in libertà con tre anni di anticipo. Il campione paralimpico, condannato a 13 anni di detenzione, è stato giudicato colpevole di aver ucciso la compagna nel giorno di San Valentino 2013, in casa. L’uomo le ha sparato 4 volte attraverso la porta del bagno. Il 36enne si è sempre dichiarato innocente, sostenendo di averla scambiata per un ladro. La possibilità di liberazione anticipata è concessa dalla giustizia sudafricana a chi abbia dimostrato redenzione dopo aver scontato almeno la metà della pena. Pistorius ha incontrato i genitori della ex fidanzata lo scorso anno, in un percorso con cui le autorità cercano di garantire che i detenuti “riconoscano il danno che hanno causato alle loro vittime e alla società in generale“.