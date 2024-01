Pistorius in libertà vigilata, polizia vicino alla casa dello zio

Roma, 5 gen. (askanews) – Le immagini dell’esterno della villa di Arnold Pistorius, zio di Oscar Pistorius, in un ricco sobborgo di Pretoria, circondata da forze dell’ordine.

All’ex corridore paralimpico sudafricano, rilasciato con la condizionale da una prigione sudafricana dopo aver scontato quasi 11 anni per l’uccisione della fidanzata Reeva Steenkamp, è stato imposto di rimanere nel quartiere di Waterkloof, dove vive lo zio, anche se non sono state date informazioni precise su dove si trovi.

Fino alla scadenza della pena, nel dicembre 2029, Pistorius sarà in libertà vigilata tenuto sotto controllo da un funzionario di sorveglianza, che dovrà informare se cercherà opportunità di lavoro o si trasferirà a un nuovo indirizzo. La famiglia Steenkamp ha dichiarato che le condizioni per la libertà vigilata prevedono che Pistorius continui a seguire una terapia per la gestione della rabbia e che partecipi a sessioni sulla violenza di genere.