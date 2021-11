Pitbull attacca e uccide un bambino di 10 anni: arrestata una donna

Pitbull attacca e uccide un bambino di 10 anni nel giardino di casa di un compagno di scuola: il piccolo Jack Lis soccombe ai morsi, arrestata 28enne

Orrore nel Regno Unito, dove in Galles un pitbull attacca e uccide un bambino di 10 anni: per quel terribile incidente è stata arrestata dalla polizia di Gwent nel una donna. La 28enne di Caerphilly avrebbe venduto il cane killer online malgrado il precedente proprietario lo avesse chiaramente indicato come instabile e il cane, Beast, neanche una settimana dopo aveva sbranato il piccolo Jack Lis.

Pitbull attacca e uccide un bambino nel giardino di casa di un amico

La vittima tra l’altro era stata attaccata e sbranata perché nella giornata di lunedì 8 novembre si trovava a giocare proprio nel giardino in cui si era appena “accasato” Beast, dato che era amico e compagno di scuola del figlio del nuovo proprietario.

Orrore in Galles, dove un pitbull attacca e uccide un bambino, il piccolo Jack Lis

Secondo i media britannici il suo amico terrorizzato è poi corso in cerca di aiuto mentre urlava: “il mio cane ha ucciso il mio amico“.

I soccorsi sono arrivati sul posto con immediatezza, ma il morso di Beast non ha lasciato scampo al piccolo Jack.

I soccorsi inutili, il pitbull “Beast” attacca e uccide un bambino e una donna finisce in arresto

L’animale è stato soppresso e si è in attesa della qualificazione precisa della “razza”: i pitbull non sono una razza in senso canonico e per Beast si è in attesa di capire se fosse un american pitbull.

Dopo aver interrogato tre persone gli agenti sono risaliti alla 28enne che aveva venduto Beast e l’hanno arrestata: la donna ora è fuori su cauzione.