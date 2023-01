Momenti di terrore in Veneto dopo che un pitbull scappato al proprietario azzanna mamma e bimbo di due anni.

I due sono stati feriti mentre dal parcheggio si incamminavano verso casa a San Donà di Piave. Nel pomeriggio di sabato 14 gennaio una coppia di genitori con il loro figlioletto aveva lasciato l’auto in un parcheggio in via Brusade. I tre si stavano incamminando verso casa con il padre un po’ indietro dato che si era fermato a chiudere il veicolo.

Pitbull scappato azzanna mamma e bimbo

Ad un certo punto i due adulti hanno notato un cane “di grossa taglia” aggirarsi liberamente e senza museruola, tra le macchine del parcheggio.

Un uomo lo stava inseguendo: era il proprietario, a cui era sfuggito. L’animale era sparito ma per poco, dato che era ricomparso alle spalle della madre e del figlioletto.

Quel sinistro rumore di catena a terra

Il pitbull era stato preannunciato dal rumore dello strusciare del guinzaglio sull’asfalto. Il cane ha attaccato madre e figlio ed ha azzannato proprio il piccolo “strappando”. Il marito è intervenuto e non senza fatica assieme al proprietario pure sopraggiunto è riuscito a liberare il piccolo.

Madre e figlio sono dovuti correre al Pronto soccorso. La donna ha avuto abrasioni al braccio sinistro e al bambino è andata peggio: un profondo morso alla coscia destra gli ha provocato brutta ferita lacero contusa con prognosi di quattordici giorni.