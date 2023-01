Pitti Bimbo, Falc tra natura e innovazione

Firenze, 19 gen. (askanews) – “La nostra azienda, la Falc, è da sempre espositore al Pitti, non siamo mancati nemmeno nei mesi difficili della pandemia”. Parola di Ombretta Scocco, Responsabile marketing di Falc:

“Siamo dei fedelissimi. Pitti Bimbo – aggiunge Scocco – è una fiera di riferimento, al mondo, per il settore. Ci auguriamo che questa sia l’edizione della ripartenza. C’è molto fermento. Al Pitti Bimbo siamo presenti con Naturino, Falcotto, che è il nostro brand per il bambino che inizia a camminare e poi abbiamo due linee junior che sono spin off dei marchi per adulto, sempre id proprietà di Falc: W6YZ e Flower Mountain.

Qui a Pitti Bimbo presentiamo principalmente le calzature, ma anche una linea di abbigliamento e di accessori sia per Naturino che per Falcotto.”.

“Naturino e Falcotto sono marchi comunque internazionali, ironici, divertenti. Il nostro bambino ce lo immaginiamo che vive all’aria aperta, ha tante avventure e ama la natura. Ci accomuna una grossa ricerca sul prodotto, sia calzatura che abbigliamento, con un’attenta selezione dei materiali, che possono essere il cotone o le pelli.

Si parla molto si sostenibilità e materiali organici, e noi puntiamo molto sul loro utilizzo. I nostri marchi sono accomunati dalla volontà di fare innovazione e moda”.