Pitti Bimbo, i nuovi obiettivi di Miniconf

Firenze, 19 gen. (askanews) – A Pitti Bimbo non può mancare Miniconf. Fondata 50 anni fa dall’attuale Presidente e Cavaliere del Lavoro Giovanni Basagni, l’azienda italiana multibrand & multichannel specializzata nella creazione e distribuzione di abbigliamento da 0 a 16 anni e sta attraversando una forte fase di “transizione”, come ci spiega lo stesso Basagni: “Con i nostri marchi aziendali Sarabanda, Minibanda e iDO copriamo in termini di offerta tutta la fascia da 0 a 16 anni per tutti gli usi e le taglie.

Ducati è una licenza che abbiamo estratto da quello che era un cobranding, per 30, 40 capi. Abbiamo messo anche la fascia neonato. Riesce a rispondere bene per noi e per il mercato. Superga è entrata più tardi nel mondo Miniconf e stiamo sviluppando una rete vendita medio alta dedicata a Superga”.

Quanto alla transizione aziendale, racconta ancora il presidente di Miniconf, “abbiamo portato dentro l’azienda una presenza di manager nella parte apicale particolarmente importante, per una transizione che non sia solo di continuità ma ancheggi crescita qualitativa, non solo quantitativa.

Questa continuità deve poggiare su competenze , su persone che effettivamente possano leggere il mercato in maniera puntuale.

“Abbiamo una persona che dà continuità alla tradizione famigliare, abbiamo manager esterni che portano quelle competenze che dentro l’azienda non c’erano e ci aiutano a sviluppare le competenze che già c’erano. Abbiamo inserito ultimamente una persona, Marco Perin, che viene dell’esperienza di Guess e Max Mara negli ultimi otto anni, in direzione generale business ed è in condirezione generale con mio figlio, che ha la responsabilità risorse umane e finanze.

Questo modello di condirezione è una sfida iniziata quattro mesi fa e si accompagna ad un’altra figura in direzione prodotto. Abbiamo fatto un cambiamento veramente radicale e tendiamo a rendere la parte apicale coesa e far crescere l’azienda in termini quantitativi e qualitativi”.