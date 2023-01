Pitti Bimbo, il mood cosmopolita di Antony Morato

Firenze, 19 gen. (askanews) – Antony Morato ha presentato a Pitti Bimbo la collezione Fall Winter ’23-2. Ce ne parla Linda La Montagna, manager E-Commerce & Digital.

Da 40” “Come nostra consuetudine -racconta- le collezioni sono ispirate a città internazionali, cosmopolite. Quest’anno la collezione bimbo ricalca il mood della collezione uomo. Abbiamo quattro città che raccontano ed esprimono al massimo la cultura pop, che fa parte del nostro Dna.

Liverpool per la musica, con geometrie che richiamano anche la musica techno e l’arte in generale. Abbiamo New York per quanto riguarda l’arte contemporanea. Abbiamo poi Toronto, che racconta maggiormente un mood più leisure, più sportivo e che accompagna il bambino durante la giornata. Poi abbiamo una parte che ricorda Chicago, quindi andiamo alla zona dei laghi, con una serie di colori che ricordano questa parte di mondo.

domanda a 2’10”

“Ad oggi il bambino rappresenta circa il 7% del fatturato globale dell’azienda. Abbiamo una quota export di circa il 35% Per noi i mercati esteri più importanti sono Paesi Bassi e Russia. E abbiamo avuto una crescita del 12% nonostante il contesto geopolitico”.