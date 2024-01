Pitti Bimbo, il sostegno di John Richmond a Fondazione Pangea

Firenze, 17 gen. (askanews) – A Pitti Bimbo autunno inverno ’24 tra i marchi più in evidenza c’è sicuramente John Richmond Kids, la proposta vivace e ribelle di casa Arav, gruppo che sta vivendo una crescita sempre più strepitosa. E accanto alle scarpe nate dalla collaborazione con Andrea Montelpare, vedere bene le scarpe alla parete l’attenzione non può non ricadere sull’impegno sociale espresso nel sostegno ad un progetto di Fondazione Pangea.

Spiega Silvia Redigolo, responsabile Comunicazione e Raccolta fondi della fondazione: “Piccoli Ospiti è il progetto di Pangea che John Richmond ha scelto di sostenere. E’ un percorso che i bambini e le bambine fanno con le loro mamme per elaborare le violenze che hanno subito insieme, per poi ricominciare a vivere una quotidianità normale, serena, nelle loro case, per poi riuscire ad essere degli adulti migliori e che hanno imparato la dinamica dell’amore e non quella della violenza”.

Per il gruppo Arav, questa iniziativa si inquadra in un percorso più ampio, a difesa delle donne, che l’azienda sta portando avanti da tempo: “E’ un sostegno alle donne e ai bambini, per cercare di riprendere quella che è la loro vita e soprattutto dare loro una prospettiva diversa anche per il futuro, quindi per cercare di dimenticare, in qualche modo, diradare, quelle che sono le terribili esperienze che hanno sfortunatamente vissuto”

Visibilmente emozionato, allo stand di Pitti Bimbo, lo stesso John Richmond. Come fashion designer , dice, ho sentito il bisogno di restituire qualcosa ad un mondo che mi ha dato tanto, ed è importante quello che sta facendo Pangea.